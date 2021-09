Colombia: ombudsman Camargo avverte su situazione ex guerriglieri smobilitati dopo accordi di pace (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ex presidente, durante l'attuale governo di Duque inoltre "non si è fatto assolutamente nulla in materia di concessioni di terre". Si tratta di un punto fondamentale degli accordi di pace che prevede l'assegnazione di oltre un milione di ettari ai contadini rimasti senza terra e alle migliaia di sfollati vittime di anni di guerriglia. L'ex presidente ritiene che "il governo ha preso inoltre la peggior decisione scegliendo di sradicare le coltivazioni illegali". "Negli accordi de L'Avana si era stabilito che le oltre 150 mila famiglie che vivevano delle coltivazioni illegali avrebbero potuto scegliere volontariamente la trasformazione delle colture", ha detto. Samper ha quindi invocato la ripresa dei negoziati di pace anche con l'Esercito di liberazione nazionale (Eln), fazione della guerriglia che non ha aderito agli accordi del 2016 e ancora attiva nei territori al confine con il Venezuela. "Anche su questo fronte ci saremmo risparmiate molte morti", ha detto Samper. (Vec)