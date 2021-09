Brasile: dopo scontro con Corte suprema Bolsonaro riafferma rispetto per le istituzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "So che buona parte di queste divergenze derivano da conflitti sulle decisioni adottate dal giudice Alexandre de Moraes nell'ambito dell'inchiesta sulle fake news", ammette per la prima volta il presidente, aggiungendo tuttavia che "nella vita pubblica, le persone che esercitano il potere non hanno il diritto di tirare troppo la corda al punto da danneggiare la vita dei brasiliani e la loro economia". Facendo un passo indietro rispetto ai toni polemici degli ultimi giorni, Bolsonaro afferma poi "le mie parole, a volte brusche, sono state il risultato della foga del momento e che, seppur conflittuali, miravano comunque al bene comune. Nonostante le sue qualità di giurista e professore, esistono differenze naturali di visione in alcune decisioni prese dal ministro Alexandre de Moraes. Tali questioni, tuttavia, devono essere risolte con provvedimenti giudiziari che saranno adottati al fine di assicurare il rispetto dei diritti e delle garanzie fondamentali previsti dalla Costituzione federale". (segue) (Brb)