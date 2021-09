Usa: Biden, vaccino non è questione di libertà o scelta personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che “bisogna fare di più sui vaccini” contro il Covid-19 e che “non si tratta di libertà o scelta personale”. Illustrando alla Casa Bianca il nuovo piano dell’amministrazione per far fronte alla pandemia, Biden non ha nascosto la frustrazione da parte dell’amministrazione “per i circa 80 milioni di americani che non sono vaccinati", definiti da Biden "una minoranza che impedisce di voltare pagina”.(Nys)