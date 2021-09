Ue: sondaggio Eurobarometro, lotta a cambiamento climatico priorità per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i cittadini europei la priorità politica dovrebbe essere l'azione contro il cambiamento climatico. E' quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro del Parlamento europeo. Alla domanda su quali dovrebbero essere le priorità politiche del Parlamento europeo, gli intervistati a livello Ue hanno riportato al primo posto le azioni contro il cambiamento climatico, sostenute dal 43 per cento dei cittadini. Ulteriori priorità sono le misure per combattere la povertà e l'esclusione sociale (32 per cento), il sostegno all'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro, nonché la lotta al terrorismo (entrambe al 31 per cento). La salute pubblica, la migrazione e l'asilo sono in quarta posizione al 27 per cento ciascuno. Anche per gli italiani la lotta contro il cambiamento climatico dovrebbe figurare in testa alla lista delle priorità dell'agenda politica del Parlamento europeo, con l'appoggio del 48 per cento degli intervistati, seguita dalle misure a supporto dell'economia e per la creazione di posti di lavoro, 41 per cento, quelle per combattere povertà ed esclusione sociale, 33 per cento, e quindi migrazione e asilo, al 30 per cento, e salute pubblica, 29 per cento. (Beb)