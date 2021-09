Ue: Sassoli, per maggioranza cittadini Recovery deve andare a governi che rispettano valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stragrande maggioranza dei cittadini dell'Unione europea è d'accordo con il Parlamento europeo che ha chiesto chiaramente che i fondi per la ripresa non vadano ai governi che violano i valori democratici. Questo il commento del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ai dati dell'ultimo Eurobarometro. "Il Parlamento europeo è stato chiaro sul fatto che i fondi per la ripresa dell'Ue non dovrebbero andare a governi che non rispettano i valori democratici fondamentali o non difendono lo Stato di diritto. Questo sondaggio conferma che la stragrande maggioranza dei cittadini dell'Ue è d'accordo", ha dichiarato Sassoli. "Se indebolisci costantemente i valori dell'Ue, non dovresti aspettarti fondi dell'Ue", ha specificato. Il Parlamento europeo ha spiegato che questo sondaggio è stato condotto on line per il Parlamento europeo da Ipsos European Public Affairs dal 17 al 25 agosto 2021 con 26.459 intervistati di età pari o superiore a 15 anni, in tutti i 27 Stati membri. La dimensione del campione per Paese era di 500 interviste in Lussemburgo, Cipro, Malta e mille interviste in tutti gli altri Paesi dell'Ue. (Beb)