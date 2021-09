Ue: sondaggio Eurobarometro, un cittadino su due favorevole a controllo su fondi Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sondaggio Eurobarometro commissionato dal Parlamento europeo, il 53 per cento dei cittadini europei concorda pienamente sulla necessità di un controllo efficace su come vengano spesi i fondi del Next Generation Eu. Un ulteriore 32 per cento che si dichiara tendenzialmente d'accordo con tale principio, mentre l'8 per cento degli intervistati non condivide tale opinione. Lo ha spiegato il Parlamento europeo. In Italia, le percentuali di chi chiede un controllo efficace sono del 59 per cento (pienamente d'accordo) e del 27 per cento (tendenzialmente d'accordo), mentre quella di chi è contrario è del 6 per cento. Per quanto riguarda la posizione del Parlamento europeo nel dibattito sulla necessità di condizionalità, controllo e trasparenza nella gestione dei fondi per la ripresa, quattro cittadini su cinque (81 per cento) concordano sul fatto che "l'Ue dovrebbe fornire fondi agli Stati membri solo a condizione che i rispettivi governi applichino lo stato di diritto e i principi democratici". La percentuale sale all'84 per cento in Italia. Il Parlamento ha spiegato che i risultati dell'indagine mostrano un livello uniformemente elevato di sostegno a questa posizione in tutti gli Stati membri dell'Ue con relativamente poche variazioni.(Beb)