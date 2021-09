Usa: all'ambasciata d'Italia webinar su idrogeno e transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia la fornitura globale di energia è cresciuta di circa il 130 per cento dal 1973 al 2018, con una percentuale di utilizzo del carbone sostanzialmente invariata, una riduzione del petrolio dal 46,2 per cento al 31,6 per cento, un significativo aumento del gas naturale e del nucleare, e un crescente, ma ancora marginale, utilizzo di fonti rinnovabili. La domanda globale di energia dovrebbe aumentare del 4,6 per cento nel 2021. La domanda di combustibili fossili è destinata a crescere in modo significativo nel 2021 e si prevede che la sola domanda di carbone aumenterà del 60 per cento rispetto a tutte le energie rinnovabili insieme, il che implica un aumento emissioni di quasi il 5 per cento. (segue) (Nys)