Usa: all'ambasciata d'Italia webinar su idrogeno e transizione energetica (3)

- Secondo il recente rapporto "Climate change 2021 - Physical Science base" preparato dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), la temperatura globale media dovrebbe aumentare di 1,5 gradi Celsius al di sopra del livello preindustriale entro il 2040, e continuare a salire per altri dieci anni. Tuttavia, è ancora possibile limitare il riscaldamento accelerando la transizione dai combustibili fossili all'energia pulita. La tecnologia sarà la chiave per accelerare questa transizione. In particolare, le tecnologie basate sull'idrogeno svolgeranno un ruolo crescente e cruciale. A breve termine, fino al 2030, l'idrogeno diventerà progressivamente competitivo in applicazioni specifiche, come la chimica, i trasporti, la raffinazione del petrolio; nel lungo termine, fino al 2050, potrebbe supportare la decarbonizzazione insieme ad altre tecnologie a basse emissioni di carbonio, soprattutto nei settori "difficili da abbattere", come i processi produttivi ad alta intensità energetica. La "Strategia Nazionale per l'Idrogeno" elaborata dal Governo Italiano considera l'Idrogeno verde, prodotto attraverso elettrolisi, una risorsa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ambientali e la produzione sicura e affidabile di energia. Le aziende italiane del settore energetico, principalmente Eni, Enel e Snam hanno raggiunto in questo ambito un livello tecnologico avanzato che le rende competitive a livello internazionale. Il webinar si propone di valorizzare questa esperienza italiana in un contesto attualmente molto favorevole e interessato come quello americano. (Nys)