Colombia: ombudsman Camargo avverte su situazione ex guerriglieri smobilitati dopo accordi di pace

- L'ombudsman della Colombia, Carlos Camargo, ha allertato sui "rischi elevati" a cui sono tuttora esposti gli ex guerriglieri che hanno deposto le armi in base agli accordi di Pace del 2016 e ha chiesto azioni collettive per proteggere le loro vite. Lo ha affermato in occasione della presentazione di un rapporto sulla situazione dei "desmovilizados" tenuta giovedì nella città de Granada. "L'esposizione al rischio per queste persone che cercano il reinserimento nella società è elevata", ha detto Granados, precisando che la situazione è particolarmente delicata "nelle zone rurali disperse con scarsa presenza dello Stato", come è il caso dei dipartimenti di Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca e Orinoquía. "In queste vaste regioni - ha affermato Camargo - ci sono gravi pericoli per la vita e l'integrità delle persone in reincorporazione", soprattutto a causa della presenza di gruppi armati illegali, che cercano di cooptare gli ex combattenti alle loro strutture attraverso "atti di dissuasione, cooptazione o soggiogazione violenta". (segue) (Vec)