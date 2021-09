Colombia: ombudsman Camargo avverte su situazione ex guerriglieri smobilitati dopo accordi di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati raccolti dall'organizzazione non governativa Indepaz, sono state 34 le uccisioni di ex combattenti della guerriglia nei primi sette mesi dell'anno, mentre sono 378 in totale le persone uccise in queste regioni ad opera dei gruppi armati che agiscono indistintamente anche contro i leader sociali indigeni e la popolazione rurale inerme. Dalla firma degli accordi di pace nel 2016 gli omicidi di "desmovilizados" sono 283. L'ong colombiana sostiene che la violenza nel paese sudamericano si è intensificata in special modo durante il governo del presidente Iván Duque. In questo senso Indepaz ricorda che in otto mesi all'anno sono stati assassinati un totale di 114 leader sociali, così come sono stati perpetrati 68 massacri in zone rurali nello stesso periodo. (segue) (Vec)