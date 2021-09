Brasile: dopo scontro con Corte suprema Bolsonaro riafferma rispetto per le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 48ore dalla rottura politico-istituzionale seguita alle pesanti dichiarazioni contro la Corte suprema da parte del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, pronunciate nel corso delle manifestazioni nel giorno dell'indipendenza, il capo dello Stato ha fatto un passo indietro alla ricerca di una riconciliazione tra i poteri dello stato. In una nota "alla nazione" il presidente riconosce di aver agito in maniera impulsiva e sull'onda delle emozioni, getta acqua sul fuoco delle polemiche da lui stesso attizzate. Nel corso dei suoi due interventi a margine delle marce di Brasilia e San Paolo, il presidente del Brasile, in un'esplicita contestazione alla Corte suprema, aveva dichiarato apertamente che non avrebbe più rispettato "alcuna decisione" del giudice Alexandre de Moraes, incitando i suoi sostenitori a boicottare l'attività della Corte. Bolsonaro ha chiamato il magistrato "mascalzone" e gli ha intimato di lasciare l'incarico. (segue) (Brb)