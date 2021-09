Argentina: elezioni primarie, coalizione di governo punta a mantenere i voti del 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 34,3 milioni di argentini sono chiamati alle urne domenica prossima per definire con il loro voto le liste dei candidati che saranno chiamati a partecipare alle elezioni legislative di medio termine fissate per il 14 novembre. Si tratta delle prime elezioni che affronterà il presidente Fernandez dall'inizio del mandato a dicembre del 2019, quando sconfisse Mauricio Macri al primo turno delle elezioni generali di quell'anno con il 48,2 per cento delle preferenze. Nonostante l'alto indice di popolarità iniziale, la crisi economica aggravata dal contesto della pandemia che ha causato quasi 113.000 morti e 5,2 milioni di contagi, ha logorato progressivamente l'immagine positiva di Fernandez che ad agosto secondo diversi sondaggi era scesa al di sotto del 40 per cento. L'ultimo colpo inferto alla popolarità del presidente è derivato dallo scandalo delle foto della festa di compleanno della sua compagna, Fabiola Yanez, a luglio del 2020, in pieno lockdown decretato dallo stesso Fernandez. (Abu)