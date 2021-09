Usa: vaccino obbligatorio per 80 milioni di lavoratori settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 80 milioni di cittadini statunitensi che lavorano nel settore privato dovranno ricevere il vaccino contro il Covid-19 o risultare negativi a test anti-coronavirus almeno una volta alla settimana. Lo scrive il sito statunitense "Axios", in riferimento a una misura in fase di discussione presso il dipartimento del Lavoro. Si tratta di un'iniziativa che rientra negli sforzi dell'amministrazione del presidente Joe Biden per controllare il virus, nel momento in cui - sulla scia della variante delta - aumentano nuovi casi e ricoveri a livello nazionale.(Nys)