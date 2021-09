© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha osservato che quella di Covid-19 negli Stati Uniti è ormai una “pandemia dei non vaccinati”. Parlando della nuova misura con cui l’amministrazione intende rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid per i dipendenti federali, Biden ha evidenziato che un cittadino Usa su quattro non ha ancora ricevuto nemmeno una dose.(Nys)