Usa: all'ambasciata d'Italia webinar su idrogeno e transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto nella giornata di ieri, 9 settembre, un webinar organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Washington, dedicato alle tecnologie per l'idrogeno e al loro ruolo nella transizione energetica. Lo rende noto la rappresentanza diplomatica in un comunicato. "Le tecnologie basate sull'idrogeno svolgeranno un ruolo cruciale nella transizione energetica" ha rilevato l'ambasciatrice Mariangela Zappia, ricordando che la questione è stata al centro dell'agenda del G20 ed evidenziando che "sulle tecnologie per l'idrogeno vi sono grandi opportunità di collaborazione tra Italia e Stati Uniti, basate su valori condivisi e capacità tecnologica". All'evento, aperto dall'ambasciatrice Zappia e dalla direttrice dell'Ufficio Hydrogen and Fuel Cell Technologies del dipartimento all'Energia statunitense, Sunita Satyapal, hanno partecipato esperti del settore industriale, accademico e delle istituzioni responsabili della definizione delle politiche energetiche: Robert C. Armstrong (direttore, Mit Energy Initiative), Rod Borup (Fuel Cell Program Manager, Los Alamos National Laboratory), Andrea Pisano (Head of Energy Evolution Integrated Initiatives, Eni), Cosma Panzacchi (Head of Hydrogen Business Unit Usa, Snam), e Filippo Bartoloni (Head of Green Hydrogen Projects Development, Enel Green Power). La discussione è stata moderata da Rachel Franzin (Energy and Environment Reporter, “The Hill”). (segue) (Nys)