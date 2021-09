Colombia: ombudsman Camargo avverte su situazione ex guerriglieri smobilitati dopo accordi di pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dello stesso parere è anche l'ex presidente della Colombia, Ernesto Samper (1990-1994), che nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata ad "Agenzia Nova" ha affermato che nei tre anni di governo di Duque, nulla è stato fatto per attuare gli accordi di Pace che a fine 2016 permisero di mettere fine a oltre 50 anni di conflitto interno, portando alla smobilitazione della guerriglia delle Forze armate rivoluzionarie (Farc). "È stata abbandonata l'assistenza ai leader sociali e agli ex guerriglieri smobilitati", ha affermato Samper sottolineando che negli ultimi tre anni "hanno assassinato quasi 800 leader sociali e oltre 200 ex guerriglieri". "Questo è imperdonabile, il governo deve ristabilire le condizioni per proteggere questi settori", ha aggiunto l'ex capo di Stato. "Questi ultimi tre anni sono stati anni persi, il governo di Ivan Duque non ha fatto nulla per proseguire gli sforzi riguardanti la transizione post-conflitto e portare avanti i programmi che ci avrebbero permesso di fare progressi", ha quindi ribadito Samper. (segue) (Vec)