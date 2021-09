Roma 2021: Tempesta (Pd), Calenda predica bene, ma razzola male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calenda predica bene, ma razzola male. Così Giulia Tempesta, consigliera del Partito democratico di Roma Capitale risponde su Twitter a Carlo Calenda che invita i leader di partito ad assumersi la responsabilità di non candidare nelle proprie liste gente che rivendica più o meno apertamente la propria vicinanza al fascismo. "Hai perfettamente ragione Carlo. A proposito, perché non inizi tu ritirando la candidatura di Maico Cecconi in XIII municipio? Inizia tu ad assumerti qualche responsabilità. Altrimenti predichi bene, ma razzoli male", scrive Tempesta.(Rer)