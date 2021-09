Brasile: ordine avvocati, incostituzionale decreto Bolsonaro su social media (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un provvedimento ritenuto per questo in contrasto con la norma della Carta che fissa come "obiettivi fondamentali" quello di "promuovere il bene di tutti, senza preconcetti di origine, razza, sesso, colore, età o qualsiasi altra forma di discriminazione". "Il decreto punta a vietare alle piattaforme digitali di agire tempestivamente nella lotta alla disinformazione e alla diffusione di informazioni false sulla salute pubblica", sostiene l'Oab. "Il provvedimento avvalora la diffusione di discorsi che intendono indebolire l'ordine democratico e l'integrità del processo elettorale brasiliano" proseguono i legali secondo cui, inoltre, si "limita il ruolo delle società di gestione dei social network nel prevenire e reprimere atti di discriminazione praticati nei confronti di persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili". (segue) (Brb)