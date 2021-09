Brasile: ordine avvocati, incostituzionale decreto Bolsonaro su social media (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo la decisione di Bolsonaro, Facebook, Twitter e Google avevano criticato la misura del presidente della Repubblica. I colossi internet rivendicavano la qualità dei protocolli sin qui adottati, il diritto a limitare gli "abusi" e pericoli in cui potrebbero incorrere gli utenti. Per Facebook, la norma "limita in modo significativo la capacità di contenere gli abusi nelle nostre piattaforme", principio "fondamentale per offrire alle persone uno spazio sicuro di espressione". Google, dal canto suo, ricordava che le politiche sin qui adottate dalla piattaforma "sono il risultato di un processo collaborativo con specialisti tecnici, società civile e università". Direttrici pensate "perché si possa garantire una buona esperienza d'uso e preservare la diversità delle voci e idee caratteristiche della piattaforma". (segue) (Brb)