Brasile: ordine avvocati, incostituzionale decreto Bolsonaro su social media (8)

- L'iniziativa di Bolsonaro è destinata a rilanciare le polemiche aperte per alcuni contenziosi che lo stesso presidente ha avuto in passato con i gestori delle reti sociali. A marzo del 2020, Twitter ha deciso di oscurare alcuni messaggi pubblicati dal capo dello Stato, ritenuti in violazione delle regole sulla gestione della pandemia da nuovo coronavirus. Video nei quali il presidente appariva in pubblico, in un mercato all'aperto e in un supermercato, creando "assembramenti" e screditando le strategie di isolamento in vigore anche in molti Stati della federazione del Brasile. Strada seguita il giorno dopo da Instagram e Facebook, mentre ad aprile YouTube rimuoveva video nei quali Bolsonaro raccomandava l'uso dell'idrossicloroichina nel trattamento dell'infezione, pur in assenza di riscontri scientifici. (Brb)