Covid: Lazio prima regione italiana con l'immunità di gregge, vaccinato l'80 per cento

- Il Lazio è la prima regione italiana a raggiungere l'immunità di gregge, la soglia dell'80 per cento di vaccinati in doppia dose. "Prosegue la campagna vaccinale: immunizzato l'80 per cento della popolazione over 12, prossimo obiettivo 85 per cento", annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. In particolare, nel Lazio sono state somministrate più di 8 milioni di dosi, oltre 4 milioni di cittadini della popolazione con età superiore a 12 anni ha completato il percorso vaccinale. Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti esulta per il traguardo raggiunto: "oggi nel Lazio abbiamo raggiunto l'80 per cento della popolazione over 12 completamente vaccinata con doppia dose - scrive su Twitter il governatore -. Grazie a tutte e tutti. Avanti: per lavorare, studiare divertirci e tornare liberi. Ma la libertà vera, senza paura". Nel Lazio i nuovi casi da coronavirus sono stabili, ma senza incidere sulla rete ospedaliera, con un continuo calo dei ricoveri e decessi. I vaccini, dunque, stanno cambiano la traiettoria della pandemia. Su un totale di 26.519 test, tra antigenici e molecolari, i nuovi positivi sono 310, meno 62 rispetto a ieri e 94 casi in meno rispetto a giovedì 2 settembre, con 152 contagi a Roma città. Inoltre, oggi si registrano 5 decessi e 516 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali la situazione rimane stabile e in calo, con 463 ricoverati in reparto ordinario (meno 3 rispetto a ieri) e 58 terapie intensive (meno 6 rispetto a ieri). (segue) (Rer)