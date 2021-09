Covid: Lazio prima regione italiana con l'immunità di gregge, vaccinato l'80 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra positivi e tamponi è 1,1 per cento. Una curva dei contagi stabile, dunque, a fronte della quale però - è la buona notizia - continuano a calare i decessi, i pazienti in terapia intensiva, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari. Da notare, invece, che oltre il 94 per cento di decessi e ricoveri in terapia intensiva sono di persone che ancora non sono vaccinate. Fin dall'inizio della campagna di vaccinazione, la Regione Lazio ha mostrato efficienza nell'organizzazione degli hub vaccinali e nella disponibilità dei cittadini all'immunizzazione. Ora nel Lazio l'obiettivo è arrivare entro settembre al 90 per cento della popolazione over 12 immunizzata. "Il modello è quello della Danimarca, perché noi abbiamo gli stessi abitanti, pertanto c'è anche una certa omogeneità nei confronti - spiega l'assessore D'Amato -. Noi superiamo l'80 per cento dei cittadini degli over 12 che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino. Quindi, è un risultato importante: non vogliamo fermarci, ma vogliamo mettere in sicurezza i nostri cittadini, cercando di raggiungere un obiettivo ambizioso che è quello del 90 per cento entro il mese di settembre - sottolinea -. In questi mesi ci ha raggiunto la variante Delta che, come è noto, ha un livello di diffusione e di aggressività maggiore". (segue) (Rer)