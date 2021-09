Covid: Lazio prima regione italiana con l'immunità di gregge, vaccinato l'80 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pertanto più noi abbiamo una platea immunizzata e maggiore è la risposta nei confronti di questa variante", spiega ancora D'Amato. Si attende, dunque, avendo una maggiore copertura, sia una riduzione del numero dei casi, pertanto delle incidenze, sia dei riflessi sulla rete ospedaliera con una riduzione dei tassi sia di occupazione in area medica che in terapia intensiva. Infine, nel Lazio è pronto il piano per l'inizio delle scuole in presenza e in sicurezza. Si partirà con un monitoraggio che riguarderà circa 30 mila studenti. (Rer)