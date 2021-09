Roma 2021: Calenda incontra cittadini a Ponte Milvio, "gente sta capendo ciò che facciamo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calenda è stato anche redarguito da un cittadino per la scelta di candidare Annalisa Scarnera, paladina dei diritti Lgbt. "Io non ho capito fino in fondo. Mi hanno detto: 'è una scelta etica'. Io ho spiegato al cittadino che forse ha un po’ di confusione su cosa sia la democrazia libera - ha detto Calenda -. La democrazia liberale è proprio non rompere le scatole con l’etica personale a tutta la cittadinanza ma rispettare le scelte che uno fa". In merito alla comunicazione della sindaca uscente del M5s sul Museo della Shoah, Calenda ha commentato: "Penso che essere poco seri già quando si posano le prime pietre di aiuole, strade, piazzali, e poi vengono lasciati lì è già grave. Farlo su un argomento come questo va oltre. E mi spiace molto che Virginia abbia avuto questa caduta di stile". Calenda infine, a chi tra i cittadini gli chiedeva delle liste e delle coalizioni in campo, non ha risparmiato il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri: "Se Roberto mi garantisce che non farà entrare i 5 stelle in giunta, gli pago un anno di cene". (Rer)