Vaccino: Landini (Cgil), governo si prenda responsabilità obbligo

- Il Parlamento e il governo “si assumano le loro responsabilità e, a fronte di un'emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, discutano del possibile obbligo vaccinale per legge: le organizzazioni sindacali non sarebbero contrarie se governo e Parlamento lo decidessero”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante la festa nazionale di Sinistra italiana in corso alla cooperativa “Labriola” al quartiere Gallaratese di Milano. “Non siamo fuori dalla pandemia, e in questo contesto estendere la vaccinazione è un tema fondamentale per cui bisogna muoversi e impegnarsi: come Cgil abbiamo rilanciato in questi giorni una campagna, e pensiamo che sia il momento di discutere con le persone per evitare divisioni e lacerazioni”, ha detto. Il Covid, ha continuato, non ha fatto “altro che far esplodere le disuguaglianze e le differenze sociali ed economiche che già esistevano: il tema di investire sulla sanità e sulla salute come diritto fondamentale di tutte le persone, di cui si sta discutendo poco, emerge ancora di più”. (Rem)