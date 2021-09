Afghanistan: a Doha primo volo commerciale da Kabul, Usa accolgono cooperazione talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo volo commerciale da Kabul operato da Qatar Airways con a bordo 113 cittadini stranieri è giunto questa sera all’aeroporto di Doha, segnando un primo tentativo di proseguire le operazioni di evacuazione per via aerea dall’Afghanistan dopo il ritiro definitivo delle forze straniere lo scorso 31 agosto. Secondo quanto riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”, a bordo vi erano cittadini di varie nazionalità: statunitense, canadese, ucraina, tedesca e britannica. In una nota la presidenza degli Stati Uniti, confermando l’avvenuta evacuazione, ha sottolineato che “i talebani hanno collaborato nel facilitare la partenza di cittadini Usa e residenti permanenti legali su voli charter dall’aeroporto Hamid Karzai”. Secondo quanto riferito dalla portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Emily Horne, i talebani “hanno mostrato flessibilità e sono stati professionali”. “Questo è un primo passo positivo”, ha affermato. “Continueremo questi sforzi per facilitare il trasferimento sicuro e ordinato dei cittadini statunitensi, dei residenti permanenti legali e degli afgani che hanno lavorato per noi e desiderano lasciare l'Afghanistan. Poiché c'è una minaccia terroristica in corso per operazioni di questa natura, non condivideremo i dettagli di questi sforzi prima che le persone siano al sicuro fuori dal Paese”, ha affermato la portavoce. “Finora abbiamo portato più di 6.000 cittadini statunitensi e residenti permanenti legali negli Stati Uniti nell'ambito dell'Operazione Allies Welcome. Come ha detto il presidente Biden, se sei un cittadino statunitense che vuole lasciare l'Afghanistan, non c'è una scadenza. Rimaniamo impegnati a farli uscire se desiderano”, ha concluso. (segue) (Nys)