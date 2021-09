Vaccino: Speranza, su Green pass non abbiamo ceduto a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assolutamente no, non abbiamo ceduto a Salvini. La nostra valutazione su queste materie è sempre di natura sanitaria, sul piano delle scelte di merito, e anche di grande attenzione alla scrittura delle norme". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Festival di Salute organizzato da Gedi, rispondendo alla domanda se ci fosse stata una battuta d'arresto sull'estensione del Green pass. "Per me le dinamiche politiche non possono avere spazio, sono troppo piccole rispetto alla posta in gioco", ha spiegato.(Rin)