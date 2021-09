Brasile: presidente tribunale elettorale, paese vittima di scherno e disprezzo mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Supremo tribunale elettorale (Tse), Luis Roberto Barroso, ha dichiarato che il paese - da tempo attraversato da diverse frizioni istituzionali - è vittima di scherno e disprezzo a livello internazionale. "La mancanza di compostezza ci fa vergognare di fronte al mondo", ha affermato Barroso mentre continuano le polemiche per le parole che il presidente Jair Bolsonaro ha pronunciato contro i magistrati della Corte suprema, il 7 settembre. "La mancanza di compostezza ci fa vergognare di fronte al mondo", ha affermato Barroso. Secondo il giudice supremo, "l'immagine del Brasile soffre attualmente di una svalutazione globale". "Non è solo il real (la valuta brasiliana) che si sta svalutando. Siamo vittime dello scherno e del disprezzo mondiale. Un discredito maggiore dell'inflazione, della disoccupazione, del calo del reddito, dell'aumento del dollaro, della caduta del mercato azionario, della deforestazione dell'Amazzonia, del numero di morti per la pandemia, della fuga di cervelli e degli investimenti", ha affermato Barroso, riferendosi ai problemi che il paese affronta e che non sono tuttavia al centro dell'agenda governativa. (segue) (Brb)