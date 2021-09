Brasile: presidente tribunale elettorale, paese vittima di scherno e disprezzo mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei due interventi a Brasilia e San Paolo, il capo dello stato ha annunciato che non rispetterà "alcuna decisione" del giudice Alexandre de Moraes, incitando i suoi sostenitori a boicottare l'attività della Corte. Bolsonaro ha chiamato il magistrato "mascalzone" e gli ha intimato di lasciare l'incarico. Nel replicare alle accuse di Bolsonaro, Barroso afferma che "comincia a diventare faticoso per il Brasile dover essere costretto a negare ripetutamente le falsità, in modo che non vengano sostituite da post-verità, da fatti alternativi, e in modo che la ripetizione sistematica della menzogna non dia l'impressione che essa sia vero", ha affermato. Barroso ha anche detto che "l'insulto non è un argomento, l'offesa non indica coraggio". "L'inciviltà è una sconfitta dello spirito", concludendo che "la democrazia non concede spazio solo a coloro che intendono distruggerla". (Brb)