Covid: Borghi (Lega), grande lavoro Lega per stop cartelle esattoriali

- La Lega "ha chiesto e ottenuto l'impegno del governo a rinviare le scadenze delle cartelle esattoriali legate al periodo della pandemia. I miei due colleghi Alberto Gusmeroli e Massimo Bitonci ci lavorano da un anno e mezzo e hanno presentato emendamenti in tal senso fin dal primo decreto Covid. C'è chi pensa a fare polemica e chi come noi a dare ossigeno a milioni di italiani che chiedono solo di poter ripartire". Lo sottolinea il deputato della Lega Claudio Borghi. (Com)