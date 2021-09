Roma 2021: Calenda, su Museo della Shoah caduta di stile di Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che essere poco seri già quando si posano le prime pietre di aiuole, strade, piazzali, e poi vengono lasciati lì è già grave. Farlo su un argomento come questo va oltre. E mi spiace molto che Virginia abbia avuto questa caduta di stile". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda, a margine dell’incontro con i cittadini a Ponte Milvio, interpellato sulla comunicazione della sindaca uscente del M5s Virginia Raggi in merito al Museo della Shoah. (Rer)