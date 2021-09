Usa: Casa Bianca, impiegati federali avranno 75 giorni per vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli impiegati federali al servizio degli Stati Uniti avranno 75 giorni di tempo per vaccinarsi contro il Covid-19. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, rispondendo ai giornalisti sul piano del presidente Joe Biden per rendere obbligatorio il vaccino tra i dipendenti dell’amministrazione federale. “Se si rifiutano di ricevere il vaccino saranno sottoposti a procedimento disciplinare”, ha spiegato Psaki. Saranno tuttavia previste eccezioni per motivi religiosi o per disabilità. L’obbligo andrà a riguardare i dipendenti della Casa Bianca e delle agenzie, come il Pentagono e il dipartimento di Stato, mentre non vi sarà alcuna indicazione obbligatoria per i dipendenti del Congresso. Al contrario, l’obbligo vaccinale riguarderà anche gli esterni a cui l’amministrazione federale appalta o subappalta la fornitura di beni e servizi.(Nys)