Afghanistan: dipartimento Stato Usa, preoccupati per mancanza inclusività nuovo governo

- Gli Stati Uniti non intendono esprimere giudizi categorici sul nuovo governo dell'Afghanistan formato dai talebani radicali, ma sono preoccupati per la sua mancanza di inclusività. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa, il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Non abbiamo ancora intenzione di esprimere giudizi severi e categorici. Abbiamo già parlato della nostra reazione al governo ad interim: la mancanza di inclusività e il passato di alcuni dei suoi membri ci preoccupano", ha detto Price. Nella conferenza stampa con i giornalisti, Price ha sottolineato che il governo presentato dai talebani lo scorso 7 settembre "non è ciò che la comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti, voleva vedere". Allo stesso tempo, Price ha sottolineato che non solo la composizione del nuovo governo della repubblica islamica è importante per Washington, ma anche le azioni che intraprenderà in futuro. In merito al numero di cittadini statunitensi a bordo del volo charter operato da Qatar Airways partito nel pomeriggio dall’aeroporto di Kabul e atterrato questa sera a Doha, Price ha sottolineato che al momento il “Dipartimento di Stato non può ancora dire con certezza quanti statunitensi erano a bordo”. Secondo Price, almeno 30 persone avrebbero ricevuto il benestare per salire a bordo del volo. "Penso che saremo in grado di fornire informazioni nelle prossime ore", ha affermato Price. "Alcuni avevano bisogno di tempo per valutare, altri hanno deciso di restare con la propria famiglia, mentre vi sono persone che sono rimaste per motivi di salute”, ha rivelato Price. “Il Dipartimento di Stato continuerà a invitare gli statunitensi e coloro verso i quali gli Stati Uniti hanno obblighi per i prossimi voli”, ha affermato Price.(Nys)