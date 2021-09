Turchia-Libia: ministro Difesa Akar riceve presidente Alto consiglio di Stato libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha ricevuto oggi ad Ankara, il presidente dell’Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, giunto in visita in Turchia. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa turco. Durante l'incontro, secondo quanto si legge nella nota, il ministro Akar ha affermato che la "Libia appartiene ai libici" e ha sottolineato che la Turchia “continuerà a sostenere il fraterno popolo libico”. In precedenza Al Mishri è stato ricevuto dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. “Oggi abbiamo ospitato Khaled al Mishri, che è stato rieletto presidente dell’Alto consiglio di Stato”, ha scritto Cavusoglu sul suo profilo Twitter. Al centro del colloquio vi sono stati “gli sviluppi e il processo elettorale in Libia”, aggiunge il ministro, sottolineando di aver promesso di “proseguire il nostro forte sostegno alla sorella Libia e sviluppare ulteriormente la nostra cooperazione in ogni campo”.(Tua)