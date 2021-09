Brasile: ordine avvocati, incostituzionale decreto Bolsonaro su social media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ordine degli avvocati del Brasile (Oab) ritiene incostituzionale il decreto esecutivo con cui il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, intende limitare gli interventi di moderazione sui social media. Il provvedimento - valido per 120 giorni e in attesa di ratifica del parlamento – è stato presentato dal governo come uno strumento di difesa "della libertà di espressione" fissando tra le altre cose la necessità di avere una "giusta causa" per rimuovere o sospendere un profilo. Per i giuristi, però, il decreto "mira a indebolire il potere di controllo dell'incitamento all'odio", strumento, soprattutto sui social media "di radicalizzazione politica" che "corrode il dibattito politico pubblico democratico". (segue) (Brb)