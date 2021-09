© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio "abbiamo raggiunto l'80 per cento della popolazione over 12 completamente vaccinata con doppia dose. Grazie a tutte e tutti. Avanti: per lavorare, studiare divertirci e tornare liberi. Ma la libertà vera, senza paura". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Rer)