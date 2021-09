© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vergogna, solidarietà alla vittima. Ecco perché non è accettabile candidare nelle proprie liste gente che rivendica più o meno apertamente la propria vicinanza al fascismo. Su questo ogni candidato, ogni leader di partito, deve assumersi una responsabilità". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per la lista civica Calenda sindaco. (Com)