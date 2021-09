Roma 2021: Gualtieri, sport diritto che va assicurato in tutti i quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sport è un diritto che va assicurato in tutti i quartieri di Roma e a tutti i romani. Lo ha detto il candidato a sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo al sit-in di chiusura della Carovana dei centri sportivi municipali per il rilancio dello sport di base, in pazza del Campidoglio a Roma. "Gli operatori dei centri sportivi municipali, le associazioni di base che consentono di svolgere attività sportive nelle palestre delle scuole sono degli operatori importantissimi, che vanno aiutati e sostenuti, non trattati alla stregua di operatori commerciali che devono competere, con il codice degli appalti, al massimo ribasso - ha detto Gualtieri -. Noi pensiamo che lo sport di base è un diritto che va assicurato in tutti i quartieri di Roma e a tutti i romani. Quindi, la gestione anche degli spazi pubblici deve essere mirata a sostenere, favorire e incoraggiare la capacità di garantire il diritto allo sport. Nel nostro modello di 'città dei 15 minuti' - ha ribadito Gualtieri -, c'è proprio l'idea che in tutti i quartieri, in prossimità, ogni cittadino deve poter svolgere attività sportiva. Dunque i centri sportivi municipali sono un luogo importante che va aiutato e sostenuto". Inoltre Gualtieri ha sottolineato che "nel nostro programma c'è anche la proposta di voucher, sostenendo l'iniziativa della Regione Lazio, perché le persone con meno disponibilità economiche devono poter esercitare attività sportiva". "Siamo qui - ha aggiunto il candidato sindaco - con tanti candidati del centrosinistra a sostenere le associazioni, perché è un tema che noi seguiamo da tempo: naturalmente è un impegno che noi prendiamo nei prossimi mesi, perché lo sport è una dimensione importante di cittadinanza che va assicurata. Stupisce che gli altri candidati sindaci non abbiano trovato il tempo di discutere di un tema così importante. Per noi lo è: nel nostro programma e nelle nostre liste. Quindi per me era naturale e doveroso essere qui", ha concluso Gualtieri.(Rer)