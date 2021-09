Ita: Bordoni (Lega), subito confronto su piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo tra i tanti problemi che è tenuto ad affrontare non può mettere in secondo piano la vicenda dell'Alitalia". Così in una nota il consigliere capitolino uscente della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "La nostra compagnia di bandiera destinata a trasformarsi in Ita dal prossimo 15 ottobre - aggiunge - non può non tenere conto del destino di migliaia di lavoratori che debbono in qualche modo essere tutelati né può ridimensionarsi a un ruolo secondario rispetto alle altre grandi compagnie aeree internazionali. Bisogna fare degli interventi mirati che non penalizzino lo scalo romano di Fiumicino che è uno dei più importanti hub europei e mondiali alla luce dell'ingente traffico turistico e delle merci". (Com)