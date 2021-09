© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore a Famiglia, Politiche sociali, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli incontra alcune realtà associative del sociale di Erba (C). Nel pomeriggio, quindi, è in visita alla Casa circondariale di Lecco. Questo il programma della giornata:incontro con “Noi Genitori società cooperativa onlus”, via XXIV maggio, 4/E Erba/Co (ore 9);incontro con la società cooperativa sociali “Noi Voi Loro onlus”, via del lavoro, 7 Erba/Co (ore 10);Incontro con “Il Melograno cooperativa di solidarietà sociale no profit”, via Trieste, 16 – Erba/Co (ore 11)Visita alla Casa circondariale di Lecco, via Cesare Beccaria, 9 Lecco, località Pescarenico (ore 15)L'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi effettua due sopralluoghi per gli interventi di riqualificazione delle scuole finanziati dal Piano Lombardia (Isis "Einaudi" a Dalmine e scuola "Cesare Battisti" a Seriate).ritrovo presso Isis “Einaudi”, via Verdi, 48 Dalmine/Bg (ore 11)ritrovo presso scuola “Cesare Battisti”, via Del Fabbro, 22 Seriate/Bg (ore 12:30)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore all'istruzione, università, ricerca e innovazione, Fabrizio Sala, partecipano alla presentazione degli “Stati generali della ricerca e innovazione”, che si svolgeranno presso la Villa Reale di Monza. Sono inoltre presenti le ricercatrici vincitrici di Erc (European research council) Grant, Valentina Bollati, Giulia Fulvia Mancini e Paola Saccomandi. Chiude i lavori, il ministro dell'Università e della Ricerca, Cristina Messa.Villa Reale, viale Brianza, 1 Monza (ore 11)L'assessore regionale all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi interviene all'evento inaugurale di “Nati per stare insieme”.Casa Nervesa, via Sirtori, 17 (ore 17)VARIE“Un nuovo sguardo sulle autonomie dei Territori” a 20 anni dalla morte di Miglio con, tra gli altri, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di di Bergamo, Giorgio Gori.Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 10)Conferenza stampa di McDonald’s insieme a Fise Assoambiente, Utilitalia e Amsa per “Le Giornate insieme a te per l’Ambiente”, il progetto nato per combattere il fenomeno del littering.Parco Pubblico Antonio Annarumma, ingresso via Lucerna, angolo via Simone Saint Bon (ore 10)Forza Italia presenta ufficialmente le iniziative del partito per la campagna elettorale e i progetti per il futuro di Milano. A illustrare le proposte sono i tre capilista alle prossime amministrative Gianluca Comazzi, Fabrizio De Pasquale, Marco Bestetti e il commissario cittadino, Cristina Rossello.via San Tomaso 10, 5° piano (ore 10:30)Visita ufficiale di Mons. Mario Delpini alla sede di Uil Milano Lombardia. A riceverlo il Segretario Generale Uil Milano Lombardia, Danilo Margaritella e i segretari generali di tutte le categorie insieme ai segretari generali delle camere territoriali lombarde. Durante l'incontro sono affrontati cinque temi relativi a povertà, lavoro, salute, sicurezza e immigrazione.Sede Uil Milano Lombardia, via Campanini 7 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione della mostra "Piano B" che farà vivere ai visitatori il percorso imprenditoriale di Silvio Berlusconi, dal preludio nel mondo del mattone. Intervengono: Edoardo Filippo Scarpellini, Ad Gruppo MilanoCard; Giuseppe Frangi, curatore; Damiano De Crescenzo, Direttore Generale di Planetaria HotelsEnterprise Hotel, Corso Sempione, 91 (ore 11)Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta visita il Salone del MobileRho MilanoFiera (Ore 14:30)Enrico Letta per Milano, aperitivo di finanziamentoSocietà Umanitaria, Via San Barnaba, 48 (ore 19:30)“Alleanza progressista? Si può fare!”. Confronto tra Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana. Coordina Monica Giandotti, giornalista Rai.Festa nazionale di Sinistra Italiana, Cooperativa Labriola, via Falck, 51 (ore 21) (Rem)