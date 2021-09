Roma 2021: Zannola (Pd), stop codice dei contratti per difendere sport di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ruolo delle attività sportive di base, dei tanti professionisti delle associazioni sportive dilettantistiche e il loro legame con la scuola, come hub di comunità, come luogo del quartiere, devono essere valorizzati. Se questo, come crediamo, è un servizio alla persona, per consentire a tutte e tutti di fare sport, allora è giusto che non sia il codice degli appalti a normarlo". Lo dichiara il consigliere comunale Pd Giovanni Zannola candidato all'assemblea capitolina intervenendo al si-in di protesta delle associazioni sportive che gestiscono le palestre scolastiche radunate oggi pomeriggio in piazza del Campidoglio. "Come è sbagliato che venga adottato il massimo ribasso nelle gare per i servizi alla persona, lo stesso criterio di giustizia deve essere adottato per lo sport", aggiunge Zannola, che già delegato allo Sport negli anni da consigliere al Municipio X, ha rilevato "se non c'è un tavolo istituzionale in cui tutti gli attori decidono insieme, c'è il disagio dei lavoratori e dei cittadini che dovrebbero vedersi garantito un servizio. Senza politica c'è l'anarchia – insiste Zannola - Noi ci siamo stati, ci siamo oggi e ci saremo in futuro. La presenza del candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtrieri in questa piazza è una presenza importante, noi ci mettiamo la faccia perché siamo persone di sport e pensiamo che lo sport possa migliorare la città". (Com)