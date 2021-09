Covid: Landini (Cgil), certificazione verde non sposti attenzione da rafforzamento sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta facendo “una grande discussione su Green pass e vaccinazioni, ma non si sta discutendo di dove spendere i soldi per rafforzare la sanità pubblica sul territorio”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante la festa nazionale di Sinistra Italiana in corso alla cooperativa “Labriola” al quartiere Gallaratese di Milano. “Non vorrei che diventasse uno strumento di distrazione di massa, che rischia di spostare da questioni che devono essere affrontate”, ha detto. (Rem)