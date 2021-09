Incendi: missione della commissione Agricoltura Camera in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ascoltare dalla voce di chi ha dovuto fronteggiare in prima linea i drammatici incendi dello scorso luglio, comprendere le difficoltà e le necessità di Sindaci e amministratori locali per cercare di prevenire e meglio fronteggiare il verificarsi in futuro di nuovi roghi". Questo l'obiettivo della visita istituzionale della commissione Agricoltura della Camera nelle parole del presidente Filippo Gallinella nei territori sardi devastati dagli incendi di quest'estate. "Siamo qui perché il popolo sardo possa sentire la vicinanza delle Istituzioni nazionali – prosegue – nonché per raccogliere le istanze del territorio, anche in vista dei prossimi provvedimenti legislativi in merito, a partire dal decreto legge Incendi. Ci auguriamo che in futuro gli agricoltori, custodi del territorio, possano avere parte attiva nella prevenzione dei roghi, attraverso una proficua collaborazione con le istituzioni locali" conclude il presidente Gallinella, che ha guidato la delegazione parlamentare composta da un esponente per ogni gruppo politico.(Com)