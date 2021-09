G7: Lamorgese, su migranti servono strategie condividise per tutelare i più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha partecipato a Londra alla riunione del forum G7, la prima dopo l’uscita del Regno Unito dalla Unione europea, dedicata ai temi della sicurezza, del contrasto al terrorismo e della lotta contro la rete di trafficanti che sfruttano l’immigrazione irregolare. Secondo quanto riferito in un comunicato del Viminale, i ministri del G7 riuniti sotto la presidenza britannica hanno manifestato la loro preoccupazione per l’evoluzione della situazione in Afghanistan, confermando lo sforzo comune per contrastare il terrorismo in questa fase in cui permane la minaccia rappresentata dall’estremismo violento e dai gruppi terroristici come Al Qaeda e Isis. Parallelamente, sulla questione dei profughi afghani, è stato concordato un approccio coordinato, anche cooperando con i Paesi terzi dell’area che ospitano i rifugiati, per accedere a vie legali e regolari per la protezione, l’accoglienza e il loro reinsediamento. Con riferimento ai flussi migratori Lamorgese, ha sottolineato come “servano strategie equilibrate e condivise per tutelare le persone più deboli e per contrastare le dinamiche migratorie irregolari alimentate da trafficanti criminali senza scrupoli che causano continue tragedie in mare”. (segue) (Res)