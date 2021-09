G7: Lamorgese, su migranti servono strategie condividise per tutelare i più deboli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine delle sessioni plenarie del G7, coordinate dalla presidenza britannica, la responsabile del Viminale ha avuto un incontro con il commissario europeo agli Affari interni, Ylva Johannson, per un aggiornamento sull’entità dei flussi migratori in arrivo soprattutto dalla Tunisia e sull’azione dell’Unione europea per sostenere, anche finanziariamente, il Paese nordafricano. Il ministro Lamorgese ha poi avuto un secondo bilaterale con la collega inglese, Priti Patel, in cui sono state affrontate le questioni comuni che Italia e Regno Unito registrano sul controllo dei flussi migratori irregolari via mare lungo la rotta del Mediterraneo centrale e quella della Manica. (Res)