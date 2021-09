Germania: ministro Finanze Scholz su perquisizioni al dicastero, "ciascuno giudichi da sé"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha criticato le perquisizioni che la polizia ha effettuato nella mattinata di oggi all'interno del suo dicastero, su mandato della procura di Osnabrueck. Gli agenti sono intervenuti anche presso il ministero della Giustizia. Secondo Scholz, candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) per le elezioni del Bundestag del 26 settembre, la magistratura avrebbe potuto presentare le proprie domande “anche in forma scritta ma le ha poste in maniera diversa”. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, Scholz ha aggiunto: “Ciascuno può giudicare da sé”. L'operazione si inserisce in un'inchiesta in corso dal febbraio del 2020 sui responsabili dell'Unità di intelligence finanziaria (Fiu), reparto dell'Agenzia delle dogane tedesca competente per il contrasto al riciclaggio di denaro. Come rivelato dal settimanale “Der Spiegel”, il sospetto è che gli indagati non abbiano correttamente inoltrato alla polizia le segnalazioni di presunte attività di riciclaggio provenienti dalle banche, per un ammontare di “milioni di euro”. Il sospetto è che personale della Fiu abbia voluto impedire la persecuzione dei reati. A luglio del 2020, era già stata oggetto di perquisizioni la sede della Fiu a Colonia. Dall'esame dei documenti acquisiti dalla procura di Osnabrueck, è emersa “un'ampia comunicazione” tra la Fiu e i ministeri delle Finanze e della Giustizia. (segue) (Geb)