Germania: ministro Finanze Scholz su perquisizioni al dicastero, "ciascuno giudichi da sé" (2)

- Le indagini in corso mirano a identificare possibili sospetti specifici. L'inchiesta è partita dalla segnalazione alla Fiu di un'operazione sospetta da parte di una banca, nel giugno del 2018. Si trattava di un trasferimento in Africa per oltre un milione di euro. L'istituto di credito sospettava che il denaro fosse diretto a finanziare il terrorismo, nonché il traffico di armi e droga. Per la procura di Osnabrueck, la Fiu “ha preso atto” della segnalazione, ma “non l'ha inoltrata” alla polizia tedesca. Pertanto, non è stato possibile interrompere il versamento della somma. Il ministero delle Finanze ha comunicato che le perquisizioni di oggi non erano dirette contro il proprio personale, ma contro ignoti della Fiu impiegati nella sede dell'agenzia a Colonia. Il dicastero ha, quindi, evidenziato il “completo sostegno” alla procura di Osnabrueck. (Geb)