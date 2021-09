Fisco: Porchietto-Giacometto (FI), bene Marattin, Forza Italia chiede da sempre abolizione Irap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cogliamo positivamente la proposta del presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin, che indica la possibilità - a partire dal primo gennaio 2022, in attesa della riforma fiscale - di abolire l'Irap per le imprese medio-piccole e sostituirla con una riformulazione dell'Ires per le grandi imprese". Lo affermano in una nota Claudia Porchietto e Carlo Giacometto, deputati di Forza Italia. "Forza Italia da sempre chiede l'abolizione dell'Irap tant'è che nel documento consegnato agli atti della commissione Finanze lo scorso giugno chiedevamo lo stop immediato a questa imposta. In nostro intento ha dovuto fare i conti con un'azione di sintesi di tutta la maggioranza laddove soprattutto le forze di centro-sinistra non avevano la minima idea di prendere in considerazione questa evenienza. Se Marattin volesse accogliere le proposte di Forza Italia noi non solo saremo lieti e al suo fianco in questa battaglia ma ci faremo come sempre promotori dell'istanza", concludono.(Com)