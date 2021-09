Afghanistan: Casa Bianca, gruppo cittadini Usa evacuato da Kabul su volo commerciale Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, anche il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha confermato l’evacuazione di un gruppo di 13 cittadini britannici trasferiti con lo stesso aereo da Kabul a Doha. In una nota Raab ha dichiarato: “Siamo grati ai nostri amici del Qatar per aver facilitato un volo che trasportava 13 cittadini britannici da Kabul al a Doha. Ci aspettiamo che i talebani mantengano il loro impegno per consentire un passaggio sicuro a coloro che vogliono partire”. Il primo volo commerciale internazionale decollato dall’aeroporto internazionale di Kabul dopo il ritiro delle forze statunitensi e Nato del 31 agosto è atterrato questa sera all’aeroporto di Doha, in Qatar, con 113 passeggeri a bordo di varie nazionalità: statunitense, canadese, ucraina, tedesca e britannica. L’annuncio del decollo era stato fatto oggi pomeriggio ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che in una nota ha ringraziato il governo dei talebani per la riapertura dell’aeroporto. Secondo quanto riferiscono i media qatarioti, il gruppo di stranieri è stato trasportato all’aeroporto in un convoglio organizzato dalle autorità di Doha sul posto dopo un accordo con i talebani per garantire loro un passaggio sicuro. (Nys)