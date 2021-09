Terrorismo: viceministra Sereni, per batterlo usare meglio nostro “soft power”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per contrastare l'odio e l'intolleranza, per difendere i diritti umani nel mondo dobbiamo saper usare di più e meglio il nostro 'soft power', la forza di attrazione dei nostri valori di rispetto e di comprensione delle diversità". Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, alla Cerimonia commemorativa delle vittime degli attentati dell'11 settembre 2001 organizzata dal Comune di Scala. "La cornice di valori, che caratterizza il nostro modo di vivere, - ha aggiunto la viceministra - non vedrà mai vacillare il suo nucleo pulsante, nemmeno di fronte alle violente espressioni degli estremismi e fondamentalismi. La memoria del terribile attacco di venti anni fa ci conferma infatti, con rinnovato vigore, uniti nell'impegno senza riserve contro il terrorismo”. La vice responsabile della Farnesina ha aggiunto: “La Comunità internazionale deve impegnarsi a eliminare le sacche di povertà e di miseria, dove possono attecchire le radici del terrorismo. Proprio per questo, l'Italia è, e sarà sempre, unita agli Stati Uniti e alla Comunità internazionale nell'obiettivo ultimo di costruire un ordine mondiale più giusto, equo, inclusivo, incentrato sulla giustizia sociale ed economica, il dialogo interreligioso, la fratellanza tra i popoli e la pace".(Res)